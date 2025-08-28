Clausura #10: Tour de viernes por Central

Atlético Tembetary y Sportivo Trinidense medirán fuerzas en Villa Elisa, a las 16:00, mientras que Sportivo Ameliano y Nacional se enfrentarán en Villeta, a las 18:30, por el décimo capítulo del campeonato Clausura, que consta de 22 rondas.

En el duelo de primer turno existe un claro favorito, no así en el choque de fondo, que se presenta más parejo.

La Cruz amarilla, que viene de tumbar el invicto de Cerro Porteño, intentará imponerse sobre lo nómadas rojiverdes, que están prácticamente sentenciados al descenso, pese al pequeño repunte experimentado con la llegada del entrenador Luis Fernando Escobar.

En La Fortaleza, la V azulada intentará quebrar una serie de ocho presentaciones sin victorias, aunque la Academia se presenta como un hueso duro de roer, teniendo en cuenta que es el segundo equipo de mejor puntaje del campeonato.