Onda verde para el fútbol dominical

Libertad y Cerro Porteño animarán el enfrentamiento más atractivo de la jornada, marcado para las 16:00, en el barrio Las Mercedes, por la décima fecha del campeonato Clausura 2025.

Guaraní y General Caballero de Juan León Mallorquín lidiarán en Santísima Trinidad, a las 18:30.

En Tuyucuá se producirá el debut de Pablo Guiñazú como técnico del Guma, en el que tuvo dos etapas como futbolista, la primera con un altísimo nivel.

Los repolleros, que prescindieron de los servicios de Sergio Aquino luego de la dolorosa derrota sufrida en casa contra Guaraní el pasado lunes por 4-0, intentarán frenar al líder del torneo que también llega con una derrota a cuestas, contra Trinidense.

Ambos clubes tuvieron acción en la semana por la Copa Paraguay, triunfando contra elencos del ascenso.

Los azulgranas deberán emplearse a fondo para salir adelante, contando con bajas importantes, sobre todo la de Juan Manuel Iturbe, probablemente el mejor jugador en materia ofensiva.

El choque de la tarde-noche también se presenta interesante, por la propuesta de juego intenso que propone el Cacique, que además de promover a los surgidos de su cantera, tiene un rendimiento competitivo para pelear el título.

El Rojo de Ka’arendy, que se encuentra en la zona de descenso, lleva una serie de buenos resultados que le permiten soñar con la permanencia, aunque no depende de sus propias fuerzas.

Con la llegada del entrenador Humberto Jesús Ovelar, General Caballero experimentó un significativo repunte. Viene de una gran victoria sobre Olimpia por 2-0, en el último partido del técnico Ramón Ángel Díaz en el Decano.

De las últimas cinco presentaciones ligueras, los paranaenses lograron tres triunfos y dos igualdades.