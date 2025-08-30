Recoleta corta su mala racha

Canario práctico en el campo sintético

El encuentro arrancó con el protagonismo del Sportivo 2 de Mayo, que se hizo cargo de la posesión del esférico en los primeros 15 minutos, pero no contó con la profundidad necesaria para trasladar al marcador, la más peligrosa fue un derechazo del volante Fernández que salió desviado.

Pasando el primer cuarto de hora, Báez recibió en la línea medular un pase de Núñez, aguantó la embestida de Barreto, giró para tener el panorama de frente para luego meter un exquisito pase a Ferreira, quien luego de una diagonal de derecha el medio quedó de cara al gol y sometió a Servín con una definición por encima del portero.

El tanto de apertura permitió que el Canario se vaya acomodando a la calurosa tarde de Campo Grande y contó con la chance de estirar la ventaja, mediante un avance de Ferreira, quien ganó por derecha y metió el centro a contrapierna que encontró la definición esquinada de Sandoval y la providencial respuesta del guardameta Servín.

En los primeros compases de la complementaria, Recoleta se valió de la pelota quieta para duplicar su ventaja, mediante un tanto que tuvo su origen en un centro de Silva, directo al área, envío que tuvo el leve desvío de Sandoval, para acomodar el esférico al costado izquierdo del portero Servín.

El Gallo norteño no encontró el camino para llegar al descuento, pero logró inquietar en un par de ocasiones, mediante Fernando Cáceres, primero conectando con un cabezazo desviado un centro de Alfonso. Y luego con un potente derechazo centrado, que a sobre pique encontró la buena ubicación de Falcón, quien en su intervención más exigente logró desviar el esférico por encima del larguero.

