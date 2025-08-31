Amiguito Sosa cumple 26 años

“Parabéns, Ramón Sosa”, señala el escrito del Palmeiras, con una gráfica del paraguayo con la camiseta verde, la que defendió hasta aquí en 10 ocasiones.

El Verdão es el noveno club en la carrera del Amiguito, después del Deportivo Central de Yby Pytã, Tembetary, Lanús, River Plate, Olimpia, Gimnasia de La Plata, Talleres de Córdoba y Nottingham Forest de Inglaterra, con el que disputó 23 partidos y marcó tres goles.

El deportista de Maracaná, Canindeyú, totaliza 23 presentaciones con la Albirroja, 15 por Eliminatorias, cinco amistosos y tres por Copa América, con un gol.

