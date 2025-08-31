Guaraní enfrenta a General Caballero JLM, en el duelo de intereses distintos

Guaraní y General Caballero de Juan León Mallorquín disputan hoy la fecha 10 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El “Aborigen” y el “Rojo” de Ka’arendy juegan en La Arboleda del barrio Santísima Trinidad: arranca a las 18:30, hora de Paraguay, con la conducción de Carlos Paul Benítez y VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Guaraní, a la pesca de Cerro Porteño puede ser líder

El Legendario, segundo en la tabla con 19 puntos, jugará su partido sabiendo el resultado de Cerro Porteño, que tiene 20 puntos y visita a Libertad a primera hora de la tarde. Un traspié del “Ciclón” abriría la puerta para que Guaraní, con una victoria frente al General Caballero de Mallorquín, se apodere de la punta del torneo. El equipo dirigido por Víctor Bernay se ha convertido en una verdadera máquina. Ganó cinco de sus últimos seis partidos ligueros y es el equipo más goleador de lo que va del certamen. Además, comparte con Sportivo Luqueño el título de ser la valla menos vencida, lo que demuestra su solidez en todas las líneas.

General Caballero, por seguir sumando puntos vitales

El “Rojo” de Mallorquín no afloja en su batalla por escapar de la zona de descenso. Si bien sigue en el penúltimo lugar de la tabla de promedios, el equipo dirigido por Humberto “Loro” Ovelar ha mostrado una notable mejoría, hilvanando una racha invicta de cinco partidos. Con un total de once puntos cosechados en estas últimas fechas, elenco de Ka’arendy demuestra que tiene intensiones evidentes de mantenerse en la máxima categoría del fútbol paraguayo y asegurar su quinta temporada consecutiva en la élite.

La formación de Guaraní vs. General Caballero en la Primera División de Paraguay

Aldo Pérez; Alcides Barbotte, Mario López Quintana, Sebastián Zaracho y Alexandro Maidana; Alcides Benítez, Aldo Maíz, Agustín Manzur, Derlis Rodríguez; Jhon Jairo Sánchez y Iván Ramírez Ferreira.

La formación de General Caballero vs. Guaraní en la Primera División de Paraguay

Luis Guillén; Richard Cabrera, Míller Mareco, Jorge González Vázquez y Gabriel Molinas; Osmar Giménez, Gaspar Vega, Juan Alexander Franco y Ayrton Sánchez; Teodoro Sebastián Arce y Clementino González.