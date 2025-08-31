Fútbol

Libertad vs. Cerro Porteño: minuto a minuto en vivo

El único puntero de la clasificación, Cerro Porteño visita a Libertad por la décima fecha del Torneo Clausura 2025. El partido, que se disputa en el estadio La Huerta, arranca a las 16:00, con el arbitraje de David Ojeda. Seguilo por ABC.

Por ABC Color
31 de agosto de 2025 - 15:36

El “Gumarelo” tendrá el debut de Pablo Guiñazú como director técnico, quien regresa al club donde brilló como jugador. El “Cholo” asume la difícil misión de reencauzar al equipo, que lleva tres partidos sin ganar y viene de una dura derrota 4-0 ante Guaraní. Este traspié los dejó a ocho puntos de su rival de hoy, una distancia que buscan acortar para no perderle pisada al puntero.

El Ciclón de Barrio Obrero necesita sumar para no perder el liderazgo, ya que Guaraní lo persigue de cerca a tan solo un punto. El equipo dirigido por Diego Martínez llega golpeado tras la sorpresiva derrota en casa ante Sportivo Trinidense. Para este crucial encuentro, Cerro tendrá una baja sensible: su principal carta de gol, Juan Manuel Iturbe, está lesionado y no podrá ser parte del duelo.

14:50 Libertad, con equipo confirmado

El nuevo entrenador gumarelo, Pablo “Cholo” Guiñazú presentará el siguiente equipo para recibir a Cerro Porteño: Martín Silva; Iván Ramírez, Diego Viera, Néstor Giménez y Matías Espinoza; Hernesto Caballero, Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria; Hugo Fernández, Gustavo Aguilar y Lorenzo Melgarejo. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

14:50 Cerro Porteño, con once definido

El conductor azulgrana, Diego Hernán Martínez anuncia el siguiente once para visitar a Libertad: Alexis Martím Arias; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Lucas Quintana y Blas Riveros; Cecilio Domínguez, Matías Pérez, Jorge Morel y Ignacio Aliseda; Jonatan Torres y Luis Amarilla. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

14:45 Cerro Porteño visita a Libertad que tendrá el estreno de Pablo Guiñazú

El puntero, Cerro Porteño visita hoy a Libertad por la décima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El “Ciclón” de Barrio Obrero y el “Gumarelo” juegan en el estadio La Huerta de la ciudad de Asunción: el partido empieza a las 16:00, hora de nuestro país, con arbitraje de David Ojeda.

Jonathan Torres (i) de Cerro celebra un gol este domingo, durante un partido de la Primera División de Paraguay entre Club Cerro Porteño y Club Libertad, en el estadio La Nueva Olla en Asunción (Paraguay).
14:30 A qué hora juega Libertad vs. Cerro Porteño y dónde ver en vivo

Libertad y Cerro Porteño disputan hoy la décima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Juan Manuel Iturbe, futbolista de Cerro Porteño, ejecuta el balón durante un partido frente a Libertad por la primera fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
14:15 Onda verde para el fútbol dominical

El fútbol profesional del domingo propone un recorrido fluido en la capital, en onda verde. El partido dominical de primer turno será en La Huerta, mientras que el de fondo será en La Arboleda.

El estadio La Huerta, situado en el barrio Las Mercedes de Asunción, albergará el partido entre Libertad y Cerro Porteño, en el debut de Pablo Guiñazú como técnico del Guma.
14:00 Pablo Guiñazú presentado como nuevo entrenador de Libertad

Mediante sus redes sociales, Libertad anunció a Pablo Guiñazú como su nuevo entrenador. El “Cholo”, un nombre familiar para la afición, regresa al club donde tuvo dos etapas como jugador (2005-2007 y 2013), esta vez para reemplazar a otro ídolo de la institución, Sergio “Patito” Aquino.

Con esta imagen, Libertad presentó oficialmente a su nuevo entrenador, el argentino Pablo Horacio Guiñazú de 47 años.
13:45 Pablo Guiñazú sustituye a Sergio Aquino y es el nuevo entrenador

Pablo Guiñazú es el nuevo técnico de Libertad: el ex jugador del Gumarelo reemplaza a Sergio Aquino, quien renunció al cargo y dirigió por última vez en la goleada 5-0 a 24 de Setiembre de Areguá por la Copa Paraguay 2025.

El argentino Pablo Guiñazú (d), entrenador de Talleres de Córdoba, saluda a Sergio Aquino, técnico de Libertad, en el partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
13:30 Libertad inicia la defensa del título de la Copa Paraguay sin dificultades

Libertad comenzó sin dificultades la defensa del título al golear 5-0 al 24 de Setiembre de Areguá, que milita en la Primera División B, para anotarse en octavos de final de la Copa Paraguay, instancia en la que queda emparejado con Guaraní.

Marcelo Fernández, autor de un doblete, festeja acompañado por el zaguero Diego Viera. (Foto: @CopaParaguayAPF)
13:15 Parte médico de Cerro Porteño detalla lesiones de cuatro futbolistas

El Club Cerro Porteño, actual puntero del Torneo Clausura 2025, comunicó el estado de salud de cuatro de sus jugadores. Según el reporte oficial del Departamento de Salud y Alto Rendimiento del club, Robert Piris Da Motta, Juan Manuel Iturbe, Carlos Zárate y Nelson Eliseche están lidiando con diversas lesiones y estarán descartados para los próximos duelos del “Ciclón”.

Robert Piris Da Motta, futbolista de Cerro Porteño, abandona el campo reemplazado por una lesión en el partido frente a Estudiantes de La Plata por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Jorge Luis Hirschi, en La Plata, Argentina.
13:00 Cerro Porteño: Iturbe queda en “boxes”

Probablemente en su mejor momento, Juan Manuel Iturbe (32) tendrá que realizar una “parada técnica” en Cerro Porteño, que el domingo enfrentará a Libertad, en Tuyucuá.

Juan Manuel Iturbe Arévalos, futbolista de Cerro Porteño, nacido el 4 de junio de 1993.
12:45 David Ojeda dirigirá Libertad-Cerro Porteño en Tuyucuá

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) dio a conocer los encargados de impartir justicia en la décima ronda del Torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El puntero Cerro Porteño visitará el domingo a Libertad en Tuyucuá, en el “plato fuerte” de la fecha, que tendrá la dirección referil de David Ojeda.

David Ojeda tendrá a su cargo la dirección arbitral del duelo entre Libertad y Cerro Porteño, el domingo en Tuyucuá.
12:30 Cerro Porteño: ¿A qué rival enfrentará en octavos de final?

Cerro Porteño goleó 3-0 a Pastoreo FC y clasificó a los octavos de final de la Copa Paraguay 2025. El Ciclón espera rival en la serie de los 16 mejores del certamen.

Los futbolistas de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Pastoreo FC por la Fase 3 de la Copa Paraguay 2025 en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.
12:15 Cerro Porteño cumple en su estreno en la Copa Paraguay

Cerro Porteño cumplió en su debut en la Copa Paraguay al vencer hoy por 3-0 a Pastoreo FC, que milita en la División Intermedia, en el duelo celebrado en Itauguá. Superado el primer escollo, el “Ciclón” se instala en los octavos de final del torneo de integración de la APF, instancia en la que aguarda por el ganador del duelo entre Sol de América y Recoleta FC.

Luis “Totín” Amarilla celebra su primer gol con el “Ciclón”, que abrió el marcador en Itauguá. (Foto: @CopaParaguayAPF)
12:00 Sergio Aquino dirige su último partido contra Los Bravos del 24

Sergio Daniel Aquino se despide este jueves de la conducción técnica de Libertad, que enfrentará al 24 de Setiembre de Areguá, en La Arboleda de Rubio Ñu, 18:30, por la llave de 16 (tercera fase) de la Copa Paraguay.

Sergio Daniel Aquino (21/09/1979) tendrá este jueves su último partido como director técnico de Libertad.
11:45 Cerro Porteño: Martínez, con crédito casi agotado

El crédito de Diego Hernán Martínez (46 años) está prácticamente agotado. La eliminación de la Copa Libertadores a manos de Estudiantes de La Plata movió su estantería, que casi se vino abajo con la derrota sufrida el domingo en casa contra Trinidense por 3-1.

Diego Hernán Martínez (16/11/1978), director técnico argentino de Cerro Porteño.
