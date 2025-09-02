Fútbol

Actualidad de la Primera División C

La Primera División C, cuarta y última categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol, se encuentra en su tramo final. La competencia otorga dos plazas a la “B”. Están en zona de ascenso 1º de Marzo de Fernando de la Mora y 12 de Octubre de Santo Domingo.

Por ABC Color
02 de septiembre de 2025 - 18:58
Equipo de 1º de Marzo, líder de la Primera División C.
Equipo de 1º de Marzo, líder de la Primera División C.APF

Entre el sábado y el lunes se disputarán los partidos de la decimosexta fecha de la Primera División C, que consta de 22 rondas.

Lea más: Capítulo 22 de la Primera B

Hasta aquí, 1º de Marzo y 12 de Octubre de Santo Domingo están en la zona de ascenso a la Primera B, mientras que Atlético Juventud marcha último en el promedio y de no mejorar su campaña, quedará al margen del circuito por una temporada.

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2328

El programa del capítulo 16 comprende el desarrollo de los siguientes enfrentamientos:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sábado 6

Cristóbal Colón de Ñemby vs. Atlético Juventud

Estadio: Pablo Patricio Bogarín.

Horario: 15:00.

General Caballero GC vs. Humaitá

Estadio: 26 de Febrero.

Horario: 15:00.

Domingo 7

Oriental vs. General Caballero ZC

Estadio: Fortín de Tacumbú.

Horario: 10:00.

Pilcomayo vs. Capitán Figari

Estadio: Agustín Báez.

Horario: 15:00.

Deportivo Pinozá vs. Sport Colonial

Estadio: Víctor Ramón Isasi.

Horario: 15:00.

Lunes 8

1° de Marzo vs. 12 de Octubre SD

Estadio: Hugo Bogado Vaceque.

Horario: 13:00.

Enlace copiado