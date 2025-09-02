Actualidad de la Primera División C

Entre el sábado y el lunes se disputarán los partidos de la decimosexta fecha de la Primera División C, que consta de 22 rondas.
Hasta aquí, 1º de Marzo y 12 de Octubre de Santo Domingo están en la zona de ascenso a la Primera B, mientras que Atlético Juventud marcha último en el promedio y de no mejorar su campaña, quedará al margen del circuito por una temporada.
El programa del capítulo 16 comprende el desarrollo de los siguientes enfrentamientos:
Sábado 6
Cristóbal Colón de Ñemby vs. Atlético Juventud
Estadio: Pablo Patricio Bogarín.
Horario: 15:00.
General Caballero GC vs. Humaitá
Estadio: 26 de Febrero.
Horario: 15:00.
Domingo 7
Oriental vs. General Caballero ZC
Estadio: Fortín de Tacumbú.
Horario: 10:00.
Pilcomayo vs. Capitán Figari
Estadio: Agustín Báez.
Horario: 15:00.
Deportivo Pinozá vs. Sport Colonial
Estadio: Víctor Ramón Isasi.
Horario: 15:00.
Lunes 8
1° de Marzo vs. 12 de Octubre SD
Estadio: Hugo Bogado Vaceque.
Horario: 13:00.