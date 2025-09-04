Que la ansiedad no se transforme en necesidad

Queda por dar el paso que nos falta en este recorrido de las Eliminatorias de la Copa del Mundo 2026. La ansiedad esta a la par de las ganas de volver a ver a la Albirroja en un Mundial, satisfacción que no la tenemos desde aquel de Sudáfrica 2010, en el que se registró la mejor campaña del equipo paraguayo: llegamos al quinto partido, en los cuartos de final nos eliminó España.

Además de que se puede hacer valer el empate, sin la necesidad de estar pendiente de lo qué pase con Venezuela frente a Argentina, en Buenos Aires, está la posibilidad de lograr también la clasificación aún perdiendo, pero que depende que la Albiceleste no pierda, en el último partido de Leo Messi, ante los venezolanos.

Son varias las chances en la cercanía de llegar al Mundial 2026, lo ideal es imponer la estupenda racha en los enfrentamientos contra los ecuatorianos y que no se rompa justo ahora aquella racha de imbatibilidad.

Con Gustavo Alfaro en el banco se supo disfrutar del triunfo en los cinco partidos anteriores de local, virtud que genera aún mayor confianza en lo que será el duelo clave en la penúltima fecha del selectivo del Mundial del norte en 2026. Todos juntos se debe estirar el carro paraguayo y luego a disfrutar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy