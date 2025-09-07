Trinidense-Ameliano, en el cierre parcial de la ronda

En principio, con el partido entre Sportivo Trinidense y Sportivo Ameliano, marcado para las 18:30, en Santísima Trinidad, debía cerrarse la primera rueda del torneo, pero el choque entre Cerro Porteño y Atlético Tembetary quedó postergado para el miércoles 17 por pedido de los azulgranas, que cuentan con tres futbolistas convocados a la selección nacional.

Lea más: Nacional supera a Recoleta FC

La Cruz amarilla viene de sufrir una dolorosa caída por 3-0 frente al virtualmente descendido “Tembe”, mientras que la V azulada llega motivada tras su reciente victoria sobre Nacional 3-0.

Trinidense viene cumpliendo una mejor campaña, De ganar, desplazará a Nacional del tercer lugar. Su entrenador, José Gabriel Arrúa, prepara algunas modificaciones para intentar evitar algunos errores cometidos contra los nómadas, en Villa Elisa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ameliano marcha penúltimo en la clasificación. Necesita buenos resultados para mantener el proyecto bajo el comando Humberto García, quien había anunciado que daría un paso al costado si las cosas no mejoraban. El empate contra 2 de Mayo, el triunfo sobre la Academia y la clasificación a octavos de final de la Copa Paraguay mejoraron su panorama.