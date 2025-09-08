Enzo Giménez, en análisis en Rosario Central

Los futbolistas del argentino Rosario Central que cierran vínculo con el club y que son objetivo de evaluaciones permanentes para su continuidad son: Jorge Broun, Carlos Quintana, Ignacio Malcorra, Juan Elordi, Santiago López y Enzo Giménez.

En el caso del paraguayo Giménez, con pasado en General Díaz y Cerro Porteño, lleva 17 presentaciones y un gol con la casaca auriazul.

En las redes sociales, el lateral-volante goza de la aceptación de la afición canalla, aunque son las autoridades y el cuerpo técnico los que deberán dar el veredicto para que siga en el prestigioso club del vecino país o que cambie de aire.

El luqueño, de 27 años, cuenta con un buen potencial y también con un margen de mejoramiento que le permitirá ir creciendo en el popular deporte.