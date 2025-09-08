Fútbol

Enzo Giménez, en análisis en Rosario Central

El contrato de seis componentes del plantel superior de Rosario Central vence en diciembre. En la nómina de futbolistas se encuentra el paraguayo Enzo Giménez, cuya continuidad está siendo objeto de análisis.

Por ABC Color
08 de septiembre de 2025 - 13:45
Enzo Daniel Giménez Rojas, futbolista paraguayo de Rosario Central.
Enzo Daniel Giménez Rojas, futbolista paraguayo de Rosario Central.Redes sociales

Los futbolistas del argentino Rosario Central que cierran vínculo con el club y que son objetivo de evaluaciones permanentes para su continuidad son: Jorge Broun, Carlos Quintana, Ignacio Malcorra, Juan Elordi, Santiago López y Enzo Giménez.

Lea más: Vélez se adjudica la Supercopa Argentina

En el caso del paraguayo Giménez, con pasado en General Díaz y Cerro Porteño, lleva 17 presentaciones y un gol con la casaca auriazul.

En las redes sociales, el lateral-volante goza de la aceptación de la afición canalla, aunque son las autoridades y el cuerpo técnico los que deberán dar el veredicto para que siga en el prestigioso club del vecino país o que cambie de aire.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El luqueño, de 27 años, cuenta con un buen potencial y también con un margen de mejoramiento que le permitirá ir creciendo en el popular deporte.

Enlace copiado