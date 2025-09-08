Final sabatina Sub 40 en Maka’i, Luque

Los equipos de 1931 FC y Panas FC, que pudieron superar todas las etapas, se citan para la resolución de la corona de la Copa de Oro del torneo Sub 40 del 18 de Enero de Maka’i, fijada para las 17:30.
Lea más: Recoleta cuenta con primer convocado a la selección
La competencia, de la que intervienen futbolistas veteranos de 40 años en adelante, que demuestran su vigencia, a pesar del paso del tiempo, llega a su fin con el enfrentamiento entre los dos mejores conjuntos, que prometen un espectáculo de buen nivel, acorde a una final que en caso de terminar igualada en tiempo normal, será definida en los penales.
El 1931 FC lleva la denominación en homenaje al año fundacional del 18 de Enero, tradicional institución de la Ciudad de la música, componente de la Liga Luqueña de Fútbol.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La estructura organizativa de 1931 está conformada por el presidente René Jacquet, los delegados Miguel Collante y Rodrigo Ayala, más el amplio staff dirigencial y logístico.
La plantilla, dirigida técnicamente por Édgar Ovelar y Víctor Cabrera, está conformada por: Diego Collante, Manuel Romero, Marco Giménez, Rubén Rodríguez, Éver Aranda, Miguel Collante, Bernardo Duarte, Jorge Rodríguez, Mestodio Bogarín, Jorge Gamarra, Osvaldo Limenza, Rodrigo Ayala, Néstor Sanabria, Manuel Mora, Ariel Martínez, Christian Hermoza, José Brítez, Enrique Ortega, Gustavo Mosqueira, Daniel Jara, René Jacquet, Luis Romero, Rafael Franco, Pablo Giménez, Aldo Sosa, Héctor Rivas, Édgar Benítez, entre otros.