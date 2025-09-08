Recoleta FC: Lucas Romero, primer canario albirrojo

Apenas conocida la noticia de la citación del volante de Recoleta FC, Lucas Romero, a la selección nacional, sus compañeros le hicieron una verdadera fiesta, previa a la práctica cumplida en el estadio Ricardo Grégor, siendo llevado en andas, en medio del efusivo festejo.
Lea más: Recoleta, con futuros albirrojos
El volante de contención, de 1,90 m. de estatura, es natural de Choré (San Pedro) y su club de origen es el Panchito López, desde donde llegó a Libertad y luego pasó a Tacuary.
“La convocatoria de Lucas es lo máximo para un club pequeño que después de 23 años volvió a Primera. Lo mejor es que se lo cita por el estilo de juego que asumió Recoleta”, expresó el presidente de la institución aurinegra, Luis Antonio Vidal Velázquez.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy