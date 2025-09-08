Deportivo Recoleta

Recoleta FC: Lucas Romero, primer canario albirrojo

El primer integrante del plantel de Recoleta FC convocado a la selección nacional es Lucas Ramón Romero, quien podría debutar este martes contra Perú, en Lima, en el cierre de las Eliminatorias para la Copa del Mundo 2026.

Por ABC Color
08 de septiembre de 2025 - 17:01
Lucas Ramón Romero (23 años), futbolista de Recoleta y nuevo integrante de la selección paraguaya.
Apenas conocida la noticia de la citación del volante de Recoleta FC, Lucas Romero, a la selección nacional, sus compañeros le hicieron una verdadera fiesta, previa a la práctica cumplida en el estadio Ricardo Grégor, siendo llevado en andas, en medio del efusivo festejo.

El volante de contención, de 1,90 m. de estatura, es natural de Choré (San Pedro) y su club de origen es el Panchito López, desde donde llegó a Libertad y luego pasó a Tacuary.

“La convocatoria de Lucas es lo máximo para un club pequeño que después de 23 años volvió a Primera. Lo mejor es que se lo cita por el estilo de juego que asumió Recoleta”, expresó el presidente de la institución aurinegra, Luis Antonio Vidal Velázquez.

