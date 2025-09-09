Fútbol

Cuartos de final de la Libertadores, la semana próxima

Tras el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo 2026, la próxima semana se disputarán los partidos de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. En esta fase se encuentran cuatro clubes argentinos, tres brasileños y un ecuatoriano.

09 de septiembre de 2025 - 14:34
Pedro, una de las figuras del Flamengo, candidato a la conquista del título de la Copa Libertadores 2025.
Pedro, una de las figuras del Flamengo, candidato a la conquista del título de la Copa Libertadores 2025.

La máxima competencia de la Confederación Sudamericana de Fútbol, la Copa Libertadores, anuncia para la siguiente semana el desarrollo de los cotejos de ida de los cuartos de final.

Los partidos se desarrollarán de acuerdo al siguiente orden:

* Martes 16, 19:00 horas: Vélez Sarsfield vs. Racing Club, en el estadio José Amalfitani. La revancha será el martes 23, en el Cilindro de Avellaneda.

* Miércoles 17, 21:30: River Plate-Palmeiras, en el Monumental de Buenos Aires. La revancha será el miércoles 24 en el Allianz Parque.

* Jueves 18, 19:00: Liga Deportiva de Quito-São Paulo, en el Rodrigo Paz Delgado. La revancha será el jueves 25, en el Morumbí.

* Jueves 19, 21:30: Flamengo-Estudiantes de La Plata, en el Macaraná de Río de Janeiro. La revancha será el jueves 25, en el estadio Uno de La Plata.

