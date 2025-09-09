Un triunfo vale como el primero

Triunfar representará a la Albirroja no solo cerrar de la mejor manera este selectivo de la Copa del Mundo 2026, sino mantener las chances de terminar en la posición más cercana a la punta. Y sobre todo romper un largo pendiente: ganarle a la selección peruana en eliminatorias de un mundial.

Ganar los tres puntos también tendrá valor en la hora de la evaluación que se considera en el ranking FIFA y acceder a un combo con algo de privilegio cuando se realice el sorteo de lo que será el calendario del Mundial de Estados Unidos/Canadá/México 2026.

Entre 1993 y 2024 se disputaron 8 partidos de visita en Lima, pero nunca con la satisfacción de ganar en esa condición. Este el momento adecuado, considerando ese historial y de esa manera poner “la cereza a la torta” albirroja después de lograr la clasificación la fecha pasada con el empate sin goles frente a Ecuador.

Las condiciones de apostar a una victoria es favorable, mirando cómo llega el equipo de Gustavo Alfaro y la tempranera eliminación de la selección peruana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy