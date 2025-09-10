Albirroja, la flor de un bello porvenir

Entre el gol de Galarza y la salvada de Alderete

La postura de Paraguay fue buena, sobre por su condición de visitante. Es que el estado de ánimo no era el mejor en Perú, cuyo juego reflejaba la ubicación en el selectivo, con rotundo fracaso incaico.

Nada de meterse atrás. La Albirroja tuvo por momentos el control del balón, pero le faltó cambio de ritmo. La conexión entre mediocampo y ataque no fue fuida. Los avances se diluían en las inmediaciones del área.

La Blanquirroja se sintió incómoda, hasta que encontró espacios para explotar la técnica de sus jugadores y generar ciertas sensaciones de peligro. El espectáculo no llegó al nivel ideal en el primer tiempo, que tuvo más aproximaciones que acciones concretas.

Un remate de Amiguito Sosa fue controlado por Gallese, quien estuvo atento en un disparo sorpresivo por elevación de Diego Gómez.

El debutante Orlando Gill tuvo una intervención correcta para abortar un envío de Tapia sobre el cierre del primer fragmento. En el segundo tuvo más trabajo y su respuesta fue satisfactoria. El arquero del futuro.

Al descanso, con números parejos, aunque con el 52 por ciento de posesión de la pelota para el equipo de Gustavo Alfaro, una marca sorprendente jugando en Lima, en un feudo en el que los de la banda roja anteriormente eran dominantes, aunque no siempre efectivos.

Con el doble cambio para la complementaria, Paraguay tuvo empuje, propiciando una serie de tiros de esquina. La vieja fórmula del centro, cabeza y gol se imponía, pero no prendía.

El pasaje favorable no duró mucho, aunque sirvió para volver a recuperar la esperanza, que se podía lograr algo más que el empate, aunque ningún resultado modificaba el panorama de participación en dos mundiales seguidos, después de una negativa fase.

Los locales empezaron a atacar e inquietar, aunque los minutos pasaban y el marcador no se movía. Gustavo Alfaro pulsó la tecla correcta para las modificaciones.

Apertura de Sosa a Juan José Cáceres, centro medido del lateral a Matías Galarza para la recepción con el pecho y la resolución con zurdazo para el tanto de la victoria, que se cristalizó con la muralla Omar Alderete, quien tuvo una salvada providencial en el final.

Nuestra tricolor bandera flameará en el Mundial norteamericano. La llegada de Alfaro fue tan importante como la ampliación de los cupos.