Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas Mundial 2026

Las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 concluyeron ayer martes, determinando los seis equipos que clasificaron de manera directa a la cita mundialista y confirmando a Bolivia como la sorpresiva selección que disputará el repechaje intercontinental.

Clasificados y formato renovado

Con la ampliación de la Copa del Mundo a 48 selecciones, la FIFA otorgó a la Conmebol seis plazas directas y una por repechaje, a diferencia de las cuatro y media de las ediciones anteriores. Bajo este sistema, diez selecciones de Sudamérica compitieron en un formato de todos contra todos a ida y vuelta, sumando un total de 18 partidos por equipo. Al cierre de esta etapa clasificatoria, los equipos que aseguraron su boleto directo al Mundial 2026 son: Argentina, Ecuador, Uruguay, Brasil, Colombia y Paraguay. Bolivia, por su parte, se ubicó en el séptimo puesto y tendrá la oportunidad de luchar por un cupo adicional a través del repechaje intercontinental.

Jornada final cargada de emoción

La última fecha de las eliminatorias estuvo marcada por resultados inesperados y definiciones ajustadas. Bolivia logró dar la sorpresa en la altura al vencer 1- a Brasil con un gol de penal de Miguel Terceros, tras una polémica decisión del árbitro chileno Cristián Garay. Esta victoria era imprescindible para la Verde, que además dependía de que Venezuela no venciera a Colombia.

En Maturín, Colombia superó a Venezuela por 6 a 3 en uno de los partidos más vibrantes de la ronda, cumpliendo así con el condicionante necesario para que Bolivia mantuviera sus opciones y se quedara con el séptimo puesto.

Por su parte, Argentina cerró su participación con una derrota 1- ante Ecuador en Guayaquil. A pesar de este traspié, el equipo de Lionel Scaloni finalizó en la cima de la tabla, destacándose durante toda la competencia y asegurando el primer puesto con varias fechas de anticipación.

Resultados de la última fecha

Ecuador 1 - Argentina

Venezuela 3 - 6 Colombia

Perú - 1 Paraguay

Bolivia 1 - Brasil

Chile - Uruguay

Próximos compromisos

Con el cierre de las eliminatorias, todas las selecciones se preparan para disputar encuentros amistosos en la próxima fecha FIFA de octubre. Argentina, por ejemplo, tiene programados partidos ante Venezuela en Miami y frente a Puerto Rico en Chicago.

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas