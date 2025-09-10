Video: emocionante bienvenida a la Albirroja tras el triunfo ante Perú

El aeropuerto internacional Silvio Pettirossi se transformó esta mañana en un escenario de fiesta desbordante. Con música paraguaya, bailarinas al son de la polca y una multitud que coreaba sin descanso, la llegada de la Selección Nacional estuvo marcada por gritos, abrazos y banderas ondeando en cada rincón.

La algarabía fue total: los hinchas celebraban la histórica clasificación al Mundial y la histórica victoria frente a Perú, lo que devolvió la ilusión al fútbol paraguayo.

Entre los más aclamados estuvo Mathias Galarza, autor del gol que selló el triunfo. “El grupo se lo merecía, Paraguay se lo merecía. Pudimos cortar esa racha de que hace tiempo no se podía. Sigan disfrutando, esto es algo que recién empieza, vamos a competir en el Mundial”, manifestó dirigiéndose al pueblo paraguayo.

El joven mediocampista confesó que está cumpliendo un sueño de niño: “Todo jugador sueña con llegar a su selección y estar en una Copa del Mundo. Me pone feliz que todos disfrutemos, que el pueblo paraguayo sea feliz y siga festejando”, expresó.

Por su parte, Gabriel Alvarenga destacó la fortaleza del plantel tras la hazaña: “Las sensaciones son muy positivas porque encontramos un triunfo que en mucho tiempo no se pudo. Al grupo lo fortalece muchísimo para lo que viene, tenemos que seguir trabajando con mucha humildad, con los pies en la tierra siempre”.

También resaltó el liderazgo del director técnico Gustavo Alfaro. “Lo que genera el profe es algo extraordinario, el grupo lo siente, lo ha demostrado. Es un grupo bastante sufrido y llegar a estas instancias, clasificar al Mundial y hacerlo con una victoria es muy importante”, expresó.

