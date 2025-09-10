Matías Galarza apoyando a su hermano Lucas, en la Primera B

La visita de Matías se produjo durante el encuentro entre Sportivo Iteño y Atlántica SC, celebrado en el Complejo Oceánico. A pesar de que el resultado no favoreció al equipo de su hermano -con una derrota de 3-0- la presencia del seleccionado nacional se transformó en uno de los momentos más destacados de la jornada. Jugadores y directivos del club local recibieron con entusiasmo al futbolista, valorando su apoyo en una categoría donde las muestras de profesionalismo y compañerismo se sienten especialmente.

La llegada del volante de River Plate de Argentina no pasó desapercibida para nadie en el complejo deportivo. Paulo Da Silva, exdefensor de la selección paraguaya y actual director deportivo del club Atlántica SC, fue el encargado de darle la bienvenida personalmente, como gesto de gratitud, le obsequió una camiseta del equipo local, sellando así un intercambio de camaradería y reconocimiento que valora y reconoce el presente del futbolista en el combinado albirroja.