Matías Galarza: “Confiar en que estamos para grandes cosas”

La selección de Paraguay superó 1-0 a Perú y rompió una racha histórica en el cierre del clasificatorio al Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. El gol de Matías Galarza valió la primera victoria de la Albirroja en suelo incaico por las Eliminatorias Sudamericanas. “Estamos para grandes cosas”, expresó el autor del tanto en el estadio Nacional.

“La fortaleza es grupal, en confiar en el cuerpo técnico, confiar en el grupo, confiar en que nosotros estamos para grandes cosas. Esa fue la virtud que hoy se demostró”, mencionó Galarza a la transmisión televisiva. Con el significativo triunfo en la capital peruana, el seleccionado guaraní volvió a ganar de visitante luego de 4 años, 10 meses y 24 días.

Matías Galarza y el Mundial 2026

Matías Galarza aseguró que Paraguay “irá a competir y no a participar” en la Copa del Mundo. “Nosotros apuntamos a competir en el Mundial. El grupo está para grandes cosas. No vamos a participar sino a competir en el Mundial. Vamos a ir creciendo cada vez más, a nivel grupal futbolístico”, mencionó el futbolista de River Plate de Argentina.

