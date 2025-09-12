Gran reacción de Ameliano para vencer a Tembetary

Las variantes, el factor clave en la “V” azulada

El encuentro comenzó con un trámite áspero, ambos elencos levantaban en exceso el esférico, Ameliano intentó imponer su habitual juego físico ante un Tembetary que se las ingenió para comenzar merodeando el área rival con mayor peligro.

En la recta final de la primera mitad el equipo rojiverde inauguró el marcador, con el tanto que nació en una combinación en el medio entre Rojas y Gudiño, quien hizo pasar de largo a Benítez para luego prolongar el avance hacia el juvenil Zárate, quien desde ángulo cerrado sacó el potente derechazo al desprotegido primer poste del potero Martínez.

Para la complementaria Humberto García apostó a la experiencia ofensiva de Fredy Vera y Sanguina, y en pocos minutos llegó la paridad, que tuvo origen en un lateral al área que derivó en la aventura individual dentro del área de Paredes, cuando este se disponía a disparar, se le adelantó Sanguina, quien en su primer contacto con el esférico sacó el derechazo cruzado.

La “V” azulada pasó al frente desde una pelota larga de su portero Martínez, que llegó dentro del área hasta Elvio Vera, quien luego de puntear el esférico para sacar ventaja fue derribado por Olmedo, para la controversial sanción de la pena máxima, atendiendo que el atacante fue con la plancha arriba, el propio Vera se encargó de la ejecución con un tiro cruzado.

Antes de llegar al último cuarto de hora el elenco del “Botellón” duplicó la diferencia nuevamente recurriendo al lateral ofensivo de González a la posición de Escobar, quien direccionó el esférico hacia Rodrigo Rojas, este en su intento de retroceso le sirvió el gol a Sanguina, quien con oportunismo goleador acomodó el esférico al costado izquierdo de Canteros.

Ya cuando se iba el partido, el elenco “Rojiverde” acortó la diferencia con el tanto de Barreto, quien sometió con un derechazo esquinado al portero Martínez, quien en la acción anterior había proporcionado el rebote al punto penal, ante un potente derechazo del capitán “nómada” Rodrigo Rojas.