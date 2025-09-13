Jorge Ribolzi: “faltó el deseo de querer ganar el partido”

El asistente señaló que la clave de la derrota fue la falta de mentalidad. “Si el equipo está peleando el torneo, es porque está respondiendo. Hoy se perdió un partido muy importante, del cual veníamos con muchas ganas, pero creo que al equipo le faltó el deseo de querer ganar el partido, porque lo intentó, buscó, buscó hasta el último minuto, pero hay algo que se lleva adentro, que es el deseo, que lo hemos mostrado durante gran parte del torneo, y hoy faltó. Más allá de las intenciones, de las situaciones, algunas claras dentro del área, que no pudimos concretar, pero sí es evidente que faltó el deseo de querer ganar el partido”, afirmó.

Colaborador de Diego Martínez también se refirió a la reacción de la afición tras el resultado, mostrando comprensión y restándole dramatismo al momento. “La reacción de la gente es normal. Nosotros no hacemos la evaluación a partir del ojo de la gente, que es normal, y tampoco una evaluación del resultado de hoy es catastrófico. Creo que el equipo, por momentos, como todo el torneo, lo intenta, hay días que salen mejores que otros. Hoy, vuelvo a repetir, lo intentó, pero sin el deseo de ganar el partido”, explicó Ribolzi.

Finalmente, Ribolzi fue categórico ante la pregunta sobre una posible renuncia del cuerpo técnico, ante los malos resultados que se vienen arrastrando. “No hay chance de renunciar. Duele la derrota, al tener dos hombres más. Tuvimos chances, se generaron. Pero bueno, el resultado manda”, sentenció. El Ciclón no gana desde hace tres partidos y dejó pasar la chance de reducir a un punto la diferencia del solitario líder de la clasificación, Guaraní que tropezó ayer en Pedro Juan Caballero.

