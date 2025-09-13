Fútbol Internacional

Omar Alderete fue titular en el empate sin goles de Sunderland

Sunderland empató 0-0 con Crystal Palace por la cuarta fecha de la Premier League de Inglaterra. Omar Alderete fue titular y jugó los noventa minutos.

Por Darío Ibarra
13 de septiembre de 2025 - 13:42
El paraguayo Omar Alderete (c), futbolista del Sunderland, sufre una falta en el partido frente al Crystal Palace por la cuarta fecha de la Premier League de Inglaterra en el Selhurst Park, en Londres, Inglaterra.
Sunderland no pasó del 0-0 con Crystal Palace en el Selhurst Park en el regreso de la Premier League después de la Fecha FIFA de setiembre. Omar Alderete, quien disputó los dos partidos de la selección de Paraguay (Ecuador y Perú) en el último combo de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, fue titular y disputó los noventa minutos en el conjunto del francés Régis Le Bris.

El resultado ubica parcialmente a los Gatos Negros en el sexto lugar de la tabla de posiciones: suma 7 puntos, producto de 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota, y quedó a 2 unidades de Arsenal, que goleó 3-0 al Nottingham Forest en el Emirates Stadium y es líder momentáneo. En la próxima ronda, será local del Aston Villa, el domingo 21 de setiembre, a las 10:00, hora de Paraguay.

