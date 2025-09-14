Almirón convierte en derrota del Atlanta

En un partido destacado de la ronda 33 de la Major League Soccer, el Columbus Crew se llevó la victoria por 5-4 de Atlanta tras adelantarse por 5-0 en la primera mitad y acabó pidiendo la hora.

Los goles del Columbus, tres de ellos de Diego Rossi, llegaron en un lapso de 25 minutos, entre el 14 y el 39. El argentino Andrés Herrera aportó otra anotación para el conjunto vencedor, mientras que el paraguayo Miguel Almirón hizo el primero para del Atlanta United, desde el punto penal.

La marca de Miggy en su segundo ciclo con los rojinegros es de cuatro tantos en 29 presentaciones. EFE

