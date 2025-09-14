Fútbol

Almirón convierte en derrota del Atlanta

Miguel Ángel Almirón convirtió el sábado de penal un gol para el Atlante, que perdió en condición de local contra el Columbus Crew 5-4, por la Major League Soccer. Fue la cuarta anotación del paraguayo en su segundo ciclo con los rojinegros.

Por ABC Color
14 de septiembre de 2025 - 13:15
Miguel Ángel Almirón Rejala, de 31 años, marcó el primer tanto del Atlanta, que llegó a estar cinco goles abajo en el primer tiempo.
Miguel Ángel Almirón Rejala, de 31 años, marcó el primer tanto del Atlanta, que llegó a estar cinco goles abajo en el primer tiempo.023248+0000 CASEY SYKES

En un partido destacado de la ronda 33 de la Major League Soccer, el Columbus Crew se llevó la victoria por 5-4 de Atlanta tras adelantarse por 5-0 en la primera mitad y acabó pidiendo la hora.

Lea más: Diego González convierte en México

Los goles del Columbus, tres de ellos de Diego Rossi, llegaron en un lapso de 25 minutos, entre el 14 y el 39. El argentino Andrés Herrera aportó otra anotación para el conjunto vencedor, mientras que el paraguayo Miguel Almirón hizo el primero para del Atlanta United, desde el punto penal.

La marca de Miggy en su segundo ciclo con los rojinegros es de cuatro tantos en 29 presentaciones. EFE

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado