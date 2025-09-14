Fútbol

Pedro Báez anota en Guatemala

El paraguayo Pedro Federico Báez anotó el sábado de penal un gol para el Xelajú, que empató de local 2-2 con el Aurora, por la novena ronda de la Liga Nacional de Guatemala.

14 de septiembre de 2025 - 14:08
Pedro Federico Báez Benítez (28 años), futbolista paraguayo del Xelajú de Guatemala.
En el estadio Mario Camposeco, Xelajú y Aurora igualaron 2-2, por la Liga guatemalteca.

El paraguayo Pedro Báez, surgido en Cerro Porteño, marcó de penal para el 2-1 transitorio del equipo local, en el que también milita el zaguero Manuel Romero, ex General Caballero de Juan León Mallorquín.

El certamen chapín es liderado por Antigua y Mixco, con 19 puntos. “Xela” marcha quinto, con 12.

Báez tiene un registro de 12 anotaciones en 50 partidos con su actual club.

