Pedro Báez anota en Guatemala

En el estadio Mario Camposeco, Xelajú y Aurora igualaron 2-2, por la Liga guatemalteca.

El paraguayo Pedro Báez, surgido en Cerro Porteño, marcó de penal para el 2-1 transitorio del equipo local, en el que también milita el zaguero Manuel Romero, ex General Caballero de Juan León Mallorquín.

El certamen chapín es liderado por Antigua y Mixco, con 19 puntos. “Xela” marcha quinto, con 12.

Báez tiene un registro de 12 anotaciones en 50 partidos con su actual club.