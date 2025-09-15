División Intermedia: Sol respira y Fram queda sin equipo

Con este encuentro se cerró la disputa de la 27ª fecha del campeonato y cuando restan tres fechas en el calendario, el Danzarín se resiste caer a la Primera B y los tres últimos partidos serán finales: Deportivo Capiatá (de local, 12 de Junio VH (visitante) y Encarnación (local).

Con las anotaciones en el primer tiempo de Rodrigo Duarte y Julio Rivarola, el equipo de Villa Elisa marcó la diferencia que la supo cuidar en la complementaria, inclusive con tiempo por entonces ya inestable.

Síntesis

Estadio: Villa Alegre (Encarnación). Árbitro: Gedidías Zacarías. Asistentes: Cristóbal Alderete y Francisco Ramos. Cuarto árbitro: Marcos Galeano.

Guaraní de Fram: José Aquino; Martín Romero, Hugo Espínola, Ivo Parzajuk y Lucas Alfonzo (65’ Dylan Ugarte); Leonardo Galeano (72’ Fernando Viveros), Marcos Riveros, Derlis Benítez (72’ Enrique Balbuena), Jorge Núñez (83’ Víctor Adorno) y Martín Aranda (46’ Alberto Mongelós); Rodrigo Arévalo. D.T.: Roberto Torres.

Sol de América: Diego Aranda; Aquilino Giménez, Rodrigo Duarte, Gustavo Giménez y Carlos Samudio; Gerardo Kovacs (61’ Juan Argüello), Edgardo Orzusa, Pulvio Aranda (78’ Óscar Coronel) y Fernando Leguizamón (66’ Kevin Benítez); Marcelo Cañete (61’ Ángel Aguayo) y Julio Rivarola (78’ Cristian Cuenca). D.T.: Ángel Martínez.

Goles: 27’ Rodrigo Duarte y 46’ Julio Rivarola (SA). Amonestado: 80’ Hugo Espínola (GF). Expulsado: 95’ Rodrigo Arévalo (GF).

* Datos proveídos por del departamento de prensa de la APF.