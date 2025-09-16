Fútbol de Intermedia

Antepenúltima fecha, entre el sábado y el martes

Entre el sábado y el martes se disputarán los partidos de la 28ª fecha (antepenúltima) de la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro fútbol que tiene al líder Rubio Ñu como primer ascendido al círculo privilegiado.

16 de septiembre de 2025 - 17:14
Willian Daniel Riquelme Cano (23 años), de Guaireña FC, es el máximo artillero de la División Intermedia, con 14 goles.
El panorama actual de la División Intermedia es el siguiente. El líder Rubio Ñu es matemáticamente el primer ascendido a la División mayor y va por el título. El segundo cupo lo ocupa Deportivo Capiatá, que va por la siguiente plaza a Primera División, contando con cuatro puntos de ventaja sobre 12 de Junio de Villa Hayes y Sportivo San Lorenzo, que aún mantienen esperanzas de escalar de categoría.

Guaraní de Fram es el primer descendido. Los otros clubes que están en la zona roja son Sol de América y Pastoreo. Se encuentran en riesgo: Guaireña y Fernando de la Mora.

La 28ª ronda se desarrollará de acuerdo al siguiente programa:

Sábado

10:00: Tacuary vs. Deportivo Santaní, en el estadio Enrique Soler, en Capiatá

10:00: Independiente CG vs. Guaraní de Fram, en el Ricardo Grégor

Domingo

10:00: Resistencia vs. Pastoreo, en el Tomás Beggan Correa.

10:00: Sportivo Carapeguá vs. River Plate, en el Municipal de Carapeguá.

Lunes

18:30: Encarnación FC vs. Sportivo San Lorenzo, en el Villa Alegre.

18:30: Fernando de la Mora vs. 12 de Junio de Villa Hayes, en el Emiliano Ghezzi.

18:30: Sol de América vs. Deportivo Capiatá, en el Luis Alfonso Giagni.

Martes

18:30: Guaireña vs. Rubio Ñu, en el Parque del Guairá.

