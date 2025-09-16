Antepenúltima fecha, entre el sábado y el martes

El panorama actual de la División Intermedia es el siguiente. El líder Rubio Ñu es matemáticamente el primer ascendido a la División mayor y va por el título. El segundo cupo lo ocupa Deportivo Capiatá, que va por la siguiente plaza a Primera División, contando con cuatro puntos de ventaja sobre 12 de Junio de Villa Hayes y Sportivo San Lorenzo, que aún mantienen esperanzas de escalar de categoría.

Lea más: Julio Villalba toma la conducción de Encarnación FC

Guaraní de Fram es el primer descendido. Los otros clubes que están en la zona roja son Sol de América y Pastoreo. Se encuentran en riesgo: Guaireña y Fernando de la Mora.

La 28ª ronda se desarrollará de acuerdo al siguiente programa:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sábado

10:00: Tacuary vs. Deportivo Santaní, en el estadio Enrique Soler, en Capiatá

Unite al canal de ABC en WhatsApp

10:00: Independiente CG vs. Guaraní de Fram, en el Ricardo Grégor

Domingo

10:00: Resistencia vs. Pastoreo, en el Tomás Beggan Correa.

10:00: Sportivo Carapeguá vs. River Plate, en el Municipal de Carapeguá.

Lunes

18:30: Encarnación FC vs. Sportivo San Lorenzo, en el Villa Alegre.

18:30: Fernando de la Mora vs. 12 de Junio de Villa Hayes, en el Emiliano Ghezzi.

18:30: Sol de América vs. Deportivo Capiatá, en el Luis Alfonso Giagni.

Martes

18:30: Guaireña vs. Rubio Ñu, en el Parque del Guairá.