Julio Villalba toma la conducción de Encarnación FC

Con una campaña de 8 victorias, 9 empates y 10 derrotas, Encarnación FC ocupa la novena posición de la División Intermedia, entre 16 clubes participantes.

El año albirrojo se inició con la conducción de Joel Maidana, contando como auxiliar técnico con Julio Villalba.

Luego de un largo tramo de desarrollo del campeonato de la segunda división, la dirigencia resolvió el cambio de timón, nombrando a Braulio Armoa como reemplazante de Maidana y que también tuvo a Villalba como ayudante.

Tras el desarrollo de la 27ª fecha, Armoa dejó el cargo, quedando como entrenador principal Nito Villalba, quien tiene la misión de cerrar de buena forma la temporada.

El orientador encarnaceno, que cuenta con la compañía de Julio Zayas, debutará como “1” el lunes contra San Lorenzo, el choque a ser desarrollado en el Villa Alegre de Encarnación, a las 18:30, por la antepenúltima fecha.