APF avanza en el proyecto del Fair Play Financiero junto a expertos de FIFA

En representación de la FIFA, asistieron Álvaro Carias, gerente de Desarrollo Estratégico de la División de Fútbol Profesional, y Luis Manfredi, consultor en Fair Play Financiero, además de Javier González, gerente de Desarrollo de la FIFA. Encabezando la delegación local estuvo el presidente de la APF, Robert Harrison, acompañado por altos directivos y responsables de las áreas administrativa, jurídica y financiera. La APF pretende amoldarse al sistema de trabajo de las mejores ligas del mundo, elevar su compromiso de trabajar con transparencia y responsabilidad, con miras a asegurar un futuro sostenible para los clubes y el fútbol nacional.

Lea más: Paraguay oficializó el cuarto amistoso previo al Mundial 2026

La primera etapa de reuniones involucró a destacados clubes paraguayos (ayer). Olimpia, representado por su Gerente General, Malte Melgarejo, fue el primero en reunirse con los expertos de la FIFA, abriendo el camino para la gestión financiera profesional dentro de la División de Honor. Posteriormente, los miembros de Cerro Porteño, encabezados por el Gerente General Francisco Carrillo, dialogaron con los especialistas internacionales para expresar su situación actual, expectativas y opiniones respecto al proyecto de Fair Play Financiero. Cerrando la jornada, la comitiva de Libertad, liderada por su titular Rubén Di Tore, participó en un encuentro enfocado en recibir el apoyo necesario para implementar las nuevas directrices financieras.

Las actividades continuaron con una segunda jornada (hoy), que contó nuevamente con la presencia de Álvaro Carias y Luis Manfredi. El objetivo central es potenciar la gestión profesional y responsable en las instituciones de la Primera División. En esta fase, participaron representantes del Club Guaraní, Sportivo Luqueño y Club Nacional, en una dinámica diseñada para conocer en detalle la realidad financiera de cada entidad. Además, expertos internacionales sostuvieron reuniones con directivos del Sportivo Ameliano, Sportivo Trinidense y Sportivo 2 de Mayo, con el fin de acompañar el proceso de formalización del Fair Play Financiero en la Copa de Primera.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El proceso iniciado por la APF con el acompañamiento de la FIFA pretende crear una estructura sólida y transparente en la administración de los recursos financieros del fútbol paraguayo. Las reuniones continuarán curso, involucrando a todos los clubes de la División de Honor en la transición hacia un modelo más sustentable y profesional, en línea con las mejores prácticas internacionales del deporte, que ya son implementadas y le dan un valor agregado, con un toque de estabilidad a las instituciones que componen las ligas más competitivas del mundo.