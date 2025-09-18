Brasil, por su sexto título mundial Sub 20

Este jueves fue divulgada la lista del seleccionador Ramón Menezes para el Mundial Sub 20 de Chile.

En la nómina de 21 convocados para el torneo, en que Brasil quedó emparejado en el Grupo C con España, México y Marruecos, destacan por su ausencia los futbolistas de esta generación que ya tienen carreras profesionales consolidadas.

Además de Endrick y Estêvão, tampoco fueron llamados los atacantes Vitor Roque, del Palmeiras, y Rayan, del Vasco da Gama, que llegaron a ser convocados para partidos con la Sub 20, pero terminaron fuera del Mundial.

Menezes admitió esta semana que, por no tratarse de una fecha FIFA, algunos clubes se negaron a ceder sus jugadores, como fue el caso del Vasco da Gama, que alegó necesitar a Rayan para sus partidos por el campeonato Brasileño.

Entre los más destacados de la lista figura Luighi, considerado como una de las grandes promesas brasileñas en la actualidad y que sucedió en el Palmeiras precisamente a Endrick y a Estêvão.

El zaguero central Iago fue convocado tras haber sido el héroe en el partido en que Flamengo venció al Barcelona en la final de la Copa Intercontinental Sub 20 el mes pasado.

De los seis internacionales convocados, la gran esperanza es el trío de atacantes integrado por Deivid Washington, Pedrinho y Wesley.

De los 21 convocados, cuatro son del Palmeiras y cuatro del Cruzeiro. Según el cronograma de la Confederación Brasileña de Fútbol, los convocados se concentrarán a partir del próximo lunes en la ciudad serrana de Teresópolis y viajarán al día siguiente a Santiago.

Brasil debuta en el Mundial el 28 de setiembre ante México, tres días después enfrentará a Marruecos y el 4 de octubre a España.

Todos sus partidos serán en el estadio Nacional de Santiago. Brasil es cinco veces campeón de la categoría y levantó su último título en 2011 en el Mundial de Colombia, en una final en la que venció a Portugal con un triplete de Óscar.

Lista de convocados

Porteros: Felipe Longo (Corinthians), Lucas Furtado (Vitoria-POR) y Otávio (Cruzeiro).

Defensas: Gilberto (Palmeiras), Igor Serrote (Al Jazira-EAU), Leandrinho (Vasco da Gama), Léo Derik (Athletico Paranaense), Bruno Alves (Cruzeiro), Iago (Flamengo) y João Souza (Flamengo).

Centrocampistas: Coutinho (Palmeiras), João Cruz (Athletico Paranaense), Murilo (Cruzeiro), Rayan Lucas (Sporting-POR) y Rhuan Gabriel (Cruzeiro) .

Delanteros: Deivid Washington (Chelsea-ING), Erick Belé (Palmeiras), Gustavo Prado (Inter), Luighi (Palmeiras), Pedrinho (Zenit-RUS) y Wesley (Al Nassr-KSA). EFE