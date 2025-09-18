Fútbol

General Caballero JLM: Complejo “militar”, un orgullo mallorquino

General Caballero de Juan León Mallorquín demostró este jueves los avances de su centro de alto rendimiento que beneficiará a los jóvenes de la región para explotar sus cualidades futbolísticas.

18 de septiembre de 2025 - 16:35
General Caballero de Juan León Mallorquín se constituye en la casa de los jóvenes soñadores del este del país.
General Caballero de Juan León Mallorquín se constituye en la casa de los jóvenes soñadores del este del país.VICTOR MIRANDA

El complejo “militar” del General Caballero de Juan León Mallorquín, erigido en un predio de 5 hectáreas, contará con cinco canchas, una con césped sintético y cuatro con empastado natural.

El establecimiento, ubicado a unos 800 metros del centro de la comunidad, cuenta con vestuarios, sanitarios, consultorios, gimnasio y comedor.

El club mallorquino, presidido por el Dr. Julio César Aldama, impulsa además la construcción de la pensión y el centro educativo. El proyecto es independiente a la marcha deportiva institucional, lo que significa que las obras seguirán en desarrollo independientemente a la categoría en la que compita el General Caballero, en lo sucesivo.

