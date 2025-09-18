General Caballero JLM: Complejo “militar”, un orgullo mallorquino

El complejo “militar” del General Caballero de Juan León Mallorquín, erigido en un predio de 5 hectáreas, contará con cinco canchas, una con césped sintético y cuatro con empastado natural.
El establecimiento, ubicado a unos 800 metros del centro de la comunidad, cuenta con vestuarios, sanitarios, consultorios, gimnasio y comedor.
El club mallorquino, presidido por el Dr. Julio César Aldama, impulsa además la construcción de la pensión y el centro educativo. El proyecto es independiente a la marcha deportiva institucional, lo que significa que las obras seguirán en desarrollo independientemente a la categoría en la que compita el General Caballero, en lo sucesivo.
