General Caballero JLM: Giménez y Ferreira, en línea de largada

En el gran triunfo del General Caballero de Juan León Mallorquín del pasado sábado contra Cerro Porteño 2-1, fueron expulsados Ayrton Sánchez y Clementino González, quienes se encuentran suspendidos.
Lea más: Victorias contra los grandes
La inclusión del volante ofensivo Osmar Giménez es necesaria para la bolsa de minutos que exige el reglamento, mientras que la entrada de Marcelo Ferreira se dará para cumplir la función de punta de lanza.
Las entradas tienen un costo de 20.000 guaraníes en Graderías, 30.000 en Plateas y 50.000 en Preferencias.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El elenco “militar”, conducido por Humberto Jesús Ovelar, estaría compuesto por: Tales Wastowski; Míller Mareco, Alexis Rodas, Jorge González Vázquez y Gabriel Molinas; Ángel Aguilera, Gaspar Vega, Juan Alexander Franco y Giménez; Teodoro Arce y Ferreira.