General Caballero JLM

General Caballero JLM: Giménez y Ferreira, en línea de largada

El juvenil Osmar Ferreira (18 años) y el experimentado Marcelo Ferreira (32) son los candidatos a ocupar las vacancias en la formación de General Caballero de Juan León Mallorquín para el duelo de mañana contra el Sportivo Luqueño, a disputarse en el estadio Ka’arendy, a las 16:30.

Por ABC Color
17 de septiembre de 2025 - 17:54
Osmar Giménez Bernal (25 de marzo de 2007), joven promesa del General Caballero de Juan León Mallorquín.VICTOR MIRANDA

En el gran triunfo del General Caballero de Juan León Mallorquín del pasado sábado contra Cerro Porteño 2-1, fueron expulsados Ayrton Sánchez y Clementino González, quienes se encuentran suspendidos.

La inclusión del volante ofensivo Osmar Giménez es necesaria para la bolsa de minutos que exige el reglamento, mientras que la entrada de Marcelo Ferreira se dará para cumplir la función de punta de lanza.

Las entradas tienen un costo de 20.000 guaraníes en Graderías, 30.000 en Plateas y 50.000 en Preferencias.

El elenco “militar”, conducido por Humberto Jesús Ovelar, estaría compuesto por: Tales Wastowski; Míller Mareco, Alexis Rodas, Jorge González Vázquez y Gabriel Molinas; Ángel Aguilera, Gaspar Vega, Juan Alexander Franco y Giménez; Teodoro Arce y Ferreira.

