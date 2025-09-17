General Caballero JLM: Giménez y Ferreira, en línea de largada

El juvenil Osmar Ferreira (18 años) y el experimentado Marcelo Ferreira (32) son los candidatos a ocupar las vacancias en la formación de General Caballero de Juan León Mallorquín para el duelo de mañana contra el Sportivo Luqueño, a disputarse en el estadio Ka’arendy, a las 16:30.