Fútbol

A qué hora juega Olimpia vs. Trinidense y dónde ver en vivo

Olimpia y Sportivo Trinidense disputan hoy la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
19 de septiembre de 2025 - 10:23
Los jugadores de Olimpia festejan un gol en el partido frente a Cerro Porteño por la sexta fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Olimpia festejan un gol en el partido frente a Cerro Porteño por la sexta fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.Arcenio Acuña Rojas

Olimpia enfrenta hoy a Sportivo Trinidense por la fecha 13 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Decano recibe al Triki en el Defensores del Chaco de Asunción: comienza a las 19:00, hora de Paraguay. Arbitra Derlis López con VAR de Zulma Quiñónez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Olimpia vs. Sportivo Trinidense: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

Chile: 19:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:00 horas

Estados Unidos - Este: 17:00 horas

Inglaterra: 23:00 horas

España: 00:00 horas

Bélgica: 00:00 horas

Marruecos: 00:00 horas

Sudáfrica: 00:00 horas

Los jugadores de Olimpia dejan el campo de juego al finalizar el primer tiempo del partido frente a Nacional por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Olimpia vs. Sportivo Trinidense: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Los jugadores de Sportivo Trinidense dejan el campo de juego al finalizar el primer tiempo del partido frente a Recoleta FC por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Martín Torres, en Asunción, Paraguay.
Olimpia vs. Sportivo Trinidense: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

