Olimpia vs. Sportivo Trinidense, la recuperación y una copa internacional

Olimpia y Sportivo Trinidense disputan hoy la décimo tercer fecha del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Decano y el Triki juegan a las 19:00, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción. Arbitra Derlis López con el VAR de Zulma Quiñónez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Olimpia, en puestos de Copa Sudamericana

Olimpia también lucha por una clasificación continental para el próximo año. El Decano de Éver Hugo Almeida, que arrastra dos partidos seguidos sin triunfos, está en puestos de Copa Sudamericana 2026: es sexto en el anual con 45 puntos, 3 más que el séptimo Recoleta FC, el último en puestos de copas internacionales, y 5 con relación al octavo Sportivo Ameliano.

Trinidense, a 7 puntos de Copa Libertadores

Sportivo Trinidense pelea por un boleto internacional para la temporada 2026. El Triki de José Arrúa, con la permanencia asegurada en la Primera División de Paraguay, ocupa el cuarto lugar del acumulativp (Apertura+Clausura): suma 54 puntos, en zona de Copa Sudamericana 2026, y está a 7 de Libertad y Cerro Porteño, que están en puestos de Copa Libertadores 2026.

La formación de Olimpia vs. Sportivo Trinidense en la Primera División de Paraguay

Lucas Verza; Lucas Morales, Gustavo Vargas, Manuel Capasso, Héctor David Martínez; Rodney Redes, Hugo Quintana, Richard Ortiz, Iván Leguizamón; Eduardo Delmás y Sebastián Ferreira.

La formación de Sportivo Trinidense vs. Olimpia en la Primera División de Paraguay

Matías Dufour; Axel Cañete, Maximiliano Centurión, César Benítez, Sergio Mendoza; Joel Román, Luis de la Cruz, Gustavo Viera, Ronaldo Báez; Néstor Camacho y Fernando Romero.