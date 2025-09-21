Renzo Carballo, con su sello goleador en Nicaragua

Formado en Cerro Porteño, Renzo Carballo milita en el fútbol de Nicaragua desde mediados de 2023. Esa temporada la inició en Tacuary.

Sol de América, Atyrá y Pastoreo son los otros clubes en los que jugó el ariete, plenamente identificado con el Cacique Diriangén, líder del torneo de Nicaragua.

El sábado, Carballo contribuyó con un tanto para la victoria de su elenco por 8-1 sobre Rancho Santana. En la ronda anterior también había registrado una anotación frente al Real Madriz, en la goleada por 7-0.

La poco conocida Liga Primera de Nicaragua, al menos para esta parte de la región, tiene al Diriangén como máximo ganador, con 33 títulos. Lo sigue Real Estelí, con 21. Lejos, ocupando el tercer lugar el podio aparece Santa Cecilia, con 5 coronas.