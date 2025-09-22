Uruguayo Jorge Bava, nuevo técnico de Cerro Porteño

Campeón uruguayo con el Liverpool y colombiano con el Independiente Santa Fe, Jorge Bava, el exarquero de Libertad, en 2007 y 2009, conductor de Guaraní en entre 2019 y 2021, por ende conocedor de nuestro medio, llega este martes al país para asumir la conducción del plantel de Cerro Porteño.

El estreno del profesional charrúa con el Ciclón está marcado para el sábado contra Sportivo Luqueño, en el 12 de Octubre de Itauguá, a las 16:30.

La directiva azulgrana se encontraba entre la espada y la pared ante la posible contratación de Pedro Sarabia, que al final quedó sin efecto para no romper las buenas relaciones institucionales con Nacional.

Juan José Zapag, que se encuentra en el tramo final de su presidencia, desea cerrar su ciclo con un logro para salir por la puerta grande. La construcción de la Nueva Olla constituye su mayor conquista.

Para “la mitad más uno”, el cierre ideal del año sería la obtención del título del Clausura 2025 (la última vez fue en 2021), más la conquista de la Copa Paraguay, que hasta aquí no la pudo ganar.

Por el torneo de integración de la APF, el Ciclón jugará el próximo martes contra Sol de América, en Itauguá, a las 19:00. De pasar, lidiará en cuartos de final con Ameliano o General Caballero de Mallorquín.