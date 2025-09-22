Pedro Sarabia: “Mi presente es Nacional”, pero sin desmentir el interés de Cerro Porteño

Guaraní vs. Nacional tenía un denominador común: Cerro Porteño. El Ciclón, que el sábado había superado 2-0 a Sportivo Ameliano y regresado parcialmente a la punta, estaba expectante por el resultado del partido y por lo que ocurriría después en la conferencia de Pedro Sarabia. El DT del Tricolor es el principal candidato a reemplazar a Diego Martínez.

De todas las nueve preguntas que recibió Sarabia, seis fueron con respecto a la propuesta del Ciclón. El entrenador gambeteó a todas las consultas, pero en ningún momento desmintió el interés. “No me gustaría hablar de nada fuera del partido (…) No quiero hablar del tema”, fueron las primeras respuestas del que fuera jugador del Azulgrana en 1996, 2004 y 2005.

Pedro Sarabia: “Mi cabeza está en Nacional”

Posteriormente, Sarabia manifestó que solo habló con la directiva del Albo sobre la derrota ante el Aborigen. “Yo no he hablado todavía con la directiva. Hemos hablado con respecto al partido. Esto es fútbol y va trabajando para ir mejorando en lo que uno refiere. Mi cabeza está en Nacional porque le resultado no es tan agradable”, continuó el estratega de 50 años.

Pedro Sarabia: “El presente mío es Nacional”

En el cierre de la charla con los medios, Sarabia reconoció que “ofrecimientos siempre hay”, pero acabó la frase con “el presente mío es Nacional”. “Realmente considero que uno está haciendo bien las cosas. Ofrecimiento siempre hay. Ha pasado hace un mes que sonaba mi nombre en otro club. El presente mío es Nacional y quiero buscar una solución al partido”, finalizó.

