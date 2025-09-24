Fútbol

A qué hora juega hoy Ameliano vs. General y dónde ver en vivo

Sportivo Ameliano y General Caballero disputan hoy los octavos de final de la Copa Paraguay 2025. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

24 de septiembre de 2025 - 12:47
Los jugadores de Sportivo Ameliano festejan un gol en el partido del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.
Los jugadores de Sportivo Ameliano festejan un gol en el partido del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay. Gentileza

Sportivo Ameliano y General Caballero de Juan León Mallorquín disputan hoy los octavos de final de la Copa Paraguay 2025. La V Azulada y el Rojo de Ka’arendy juegan a las 16:30, hora de Paraguay, en el estadio Parque del Guairá de la ciudad de Villarrica. Dirige David Ojeda con VAR de José Méndez.

Sportivo Ameliano vs. General Caballero: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 16:30 horas

Argentina: 16:30 horas

Brasil: 16:30 horas

Uruguay: 16:30 horas

Chile: 16:30 horas

Ecuador: 14:30 horas

Colombia: 14:30 horas

Perú: 14:30 horas

Venezuela: 15:30 horas

Bolivia: 15:30 horas

El Salvador: 13:30 horas

México: 13:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 11:30 horas

Estados Unidos - Este: 14:30 horas

Inglaterra: 20:30 horas

España: 21:30 horas

Bélgica: 21:30 horas

Marruecos: 21:30 horas

Sudáfrica: 21:30 horas

Sportivo Ameliano vs. General Caballero: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

Sportivo Ameliano vs. General Caballero: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

