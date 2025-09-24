A qué hora juega hoy Ameliano vs. General y dónde ver en vivo

Sportivo Ameliano y General Caballero de Juan León Mallorquín disputan hoy los octavos de final de la Copa Paraguay 2025. La V Azulada y el Rojo de Ka’arendy juegan a las 16:30, hora de Paraguay, en el estadio Parque del Guairá de la ciudad de Villarrica. Dirige David Ojeda con VAR de José Méndez.
Sportivo Ameliano vs. General Caballero: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 16:30 horas
Argentina: 16:30 horas
Brasil: 16:30 horas
Uruguay: 16:30 horas
Chile: 16:30 horas
Ecuador: 14:30 horas
Colombia: 14:30 horas
Perú: 14:30 horas
Venezuela: 15:30 horas
Bolivia: 15:30 horas
El Salvador: 13:30 horas
México: 13:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 11:30 horas
Estados Unidos - Este: 14:30 horas
Inglaterra: 20:30 horas
España: 21:30 horas
Bélgica: 21:30 horas
Marruecos: 21:30 horas
Sudáfrica: 21:30 horas
Sportivo Ameliano vs. General Caballero: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports +
Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101
IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61
Sportivo Ameliano vs. General Caballero: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.