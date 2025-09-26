Guaraní resigna dos puntos en el final

Sobre el cierre, Trinidense obtuvo el premio por insistir

Encuentro parejo en la primera mitad, Trinidense, en su condición de dueño de casa, intentó apoderarse del esférico, ante un Guaraní que ejerció la presión en sectores estratégicos para luego apostar el juego directo, sin tanta elaboración. Ambos elencos llegaban hasta las cabeceras de las áreas, pero careciendo de certeza en zona de definición.

En el primer cuarto de hora una incidencia pudo haber cambiado el rumbo del partido, que tuvo como protagonista a Manzur, quien en su intento de avanzar en la frontal extendió el brazo al rostro de Zarza, acción notificada por al VAR como posible tarjeta roja a Juan Gabriel Benítez, quien observó la jugada pero se mantuvo en su postura de no sancionar.

La etapa inicial no tuvo chances claras de riesgo, tal vez lo más claro fue un cabezazo desviado de Fernando Fernández ante un centro de su dupla ofensiva, Iván Ramírez, situación que estuvo controlada por el portero Dufour. Además de esa situación, tanto al “aurinegro” como la “cruz amarilla”, tuvieron acciones esporádicas de riesgo, sin consistencia.

En los primeros movimientos de la complementaria, el Aborigen inauguró el marcador, con el tanto que tuvo su origen en un pase profundo de Rodríguez, para que el volante Martínez Soto rompa líneas y se vista de extremo para ganar línea de fondo, dejando atrás la desesperada “barrida” de Centurión para luego meter el centro atrás, a contrapierna, conectado de primera por Fernando Fernández, mucha ventaja para el capitán que no falló con el arco en blanco.

El tanto de apertura hizo que la “cruz amarilla” adelante líneas y más con empuje que por elaboración logró generar su primera aproximación importante con un centro a la olla de Mendoza que encontró en el segundo poste a Román, este, de frente a la portería sacó el disparo cruzado que fue bloqueado con un espectacular cruce con “barrida” de Fernando Fernández, quien se vistió del mejor zaguero para abortar la acción de riesgo del dueño de casa.

Cuando parecía que el triunfo estaba del lado aurinegro, en el sexto minuto de adición el Triqui, producto de su insistencia, llegó al tanto de la paridad, que nació con otra incursión ofensiva de Mendoza, quien luego de tomar el rechazo de la última línea visitante metió el centro a la posición de Centurión, quien en posición de 9 aplicó el cabezazo colocado al costado derecho del arquero Pérez.

