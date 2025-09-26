Víctor Bernay: “duele perder dos puntos en el último minuto”

El argentino analizó el desarrollo del juego, haciendo hincapié en el esfuerzo de sus dirigidos: “Considero que los muchachos han hecho un gran partido. En el primer tiempo tuvimos mucha posesión de balón, pero nos faltó encontrar esos pases de quiebre a la línea de volantes, que sí lo pudimos encontrar en el segundo tiempo. Y a partir de ahí pudimos ponernos en ventaja, que era lo que necesitábamos. Obviamente después tuvimos que sostener un partido de un juego directo importante con buena presencia física del rival. Y faltaban escasos minutos y segundos para que finalice el juego cuando nos empatan”.

El técnico aurinegro insistió en que el buen trabajo del equipo le da tranquilidad: “Con tranquilidad siempre digo que cuando el equipo hace todo y deja todo e intenta imponerse en el juego por sobre el rival, a mí me da tranquilidad. Obviamente duele perder dos puntos en el último minuto, pero eso no nos quita la ilusión de lo que estamos trabajando, de lo que estamos buscando, de lo que estamos entregándonos al 100% en todos los partidos. Y eso a mí me da tranquilidad, más allá del resultado, a todos nos gusta ganar”.

El conductor aborigen transmitió un mensaje de cabeza en alto a su plantel, pidiéndoles pasar página rápidamente y mantener la mentalidad ganadora: “Nos duele perder dos puntos a falta de un minuto y segundo. Pero siempre digo que hay que dormir con la almohada tranquilo cuando uno lo deja todo. Y este equipo lo ha dejado todo, se ha entregado por poder ganar el juego, se ha entregado en su máxima expresión. Y realmente es eso lo que le dije a los muchachos antes de rezar. Le dije que hicieron un partido fantástico, que el merecimiento era de triunfo”.

Por último, Bernay aseguró que deben dar vuelta la página y pensar en lo que se viene. “Pero no debíamos quedarnos con eso que nos pasó al último, sino salir con la cabeza bien en alta. Porque cuando uno juega, intenta imponerse al rival y lo deja todo, no hay nada que reprocharse. Y eso fue lo que sucedió, entonces esto hay que dar vuelta de hoja. Mañana entrenar, pensando en lo que se viene. Y con el positivismo de siempre, de saber que si seguimos compitiendo de esta manera, podemos ser unos grandes actores en este torneo”.

