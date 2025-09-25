Intermedia: Dos partidos en el sur, en el inicio de la 29ª fecha

El campeón de la División Intermedia 2025, Rubio Ñu, es el primer ascendido al círculo privilegiado. Por la segunda plaza pugnan Capiatá (en ventaja), 12 de Junio y San Lorenzo.
El programa del penúltimo capítulo del campeonato de la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol es el siguiente:
* Viernes, 16:00: Encarnación FC-Fernando de la Mora. 18:30: Guaraní de Fram-Carapeguá, ambos en el estadio Villa Alegre.
* Sábado, 10:00: Pastoreo-Tacuary, en el Sol de América de Pastoreo.
* Domingo, 10:00: River Plate-Guaireña, en los Jardines del Kelito. 18:30: Rubio Ñu-Resistencia, en La Arboleda.
* Lunes, 09:00: San Lorenzo-Santaní, en el Gunther Vogel; Capiatá-Independiente CG, en el Erico Galeano, y 12 de Junio-Sol de América, en el Facundo Deleón Fossatti.