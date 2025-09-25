Fútbol de Intermedia

Intermedia: Dos partidos en el sur, en el inicio de la 29ª fecha

La penúltima fecha (vigesimonovena) de la División Intermedia se abre el viernes con dos partidos, a celebrarse en Encarnación.

Por ABC Color
25 de septiembre de 2025 - 18:13
Estadio Ueno - Villa Alegre de Encarnación, ciudad que también se destaca por eventos deportivos.
El estadio Villa Alegre de Encarnación albergará los dos partidos de la ronda del viernes de la División Intermedia.Gentileza

El campeón de la División Intermedia 2025, Rubio Ñu, es el primer ascendido al círculo privilegiado. Por la segunda plaza pugnan Capiatá (en ventaja), 12 de Junio y San Lorenzo.

Lea más: Programa del capítulo 26 de la Primera B

El programa del penúltimo capítulo del campeonato de la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol es el siguiente:

Clasificación de torneo de la Intermedia
Clasificación de torneo de la Intermedia

* Viernes, 16:00: Encarnación FC-Fernando de la Mora. 18:30: Guaraní de Fram-Carapeguá, ambos en el estadio Villa Alegre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Sábado, 10:00: Pastoreo-Tacuary, en el Sol de América de Pastoreo.

* Domingo, 10:00: River Plate-Guaireña, en los Jardines del Kelito. 18:30: Rubio Ñu-Resistencia, en La Arboleda.

* Lunes, 09:00: San Lorenzo-Santaní, en el Gunther Vogel; Capiatá-Independiente CG, en el Erico Galeano, y 12 de Junio-Sol de América, en el Facundo Deleón Fossatti.

Enlace copiado