Cerro Porteño y la oportunidad de descontar puntos al líder Guaraní

Cerro Porteño visita hoy a Sportivo Luqueño en la continuidad del capítulo 14 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Auriazul y el Ciclón juegan en el Luis Salinas de Itauguá:a las 17:00, hora de Paraguay, con arbitraje de David Ojeda y VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Sportivo Luqueño quiere cortar la mala racha

Sportivo Luqueño arrastra una racha de cinco encuentros sin victorias: 1 empate y 4 derrotas consecutivas. El Auriazul de Julio César Cáceres está lejos de la pelea por el título (9° con 17, a 12 de Guaraní), pero todavía tiene chances de clasificar a una competencia internacional. El Chanchón es décimo en el anual con 39 puntos, a 6 de los puestos a Copa Sudamericana 2026.

Cerro Porteño y la ocasión de descontar puntos

Cerro Porteño festejó anoche el agónico tanto de Maximiliamo Centurión para el empate 1-1 de Sportivo Trinidense con el puntero Guaraní. Pero ahora, el Ciclón de Jorge Achucarro, quien interina por última vez antes de la asunción de Jorge Bava, está obligado a ganar para reducir a 1 punto la desventaja en la lucha por el campeonato con el Aborigen, que lidera con 29.

La formación de Sportivo Luqueño vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Ángel Espínola; Santiago Ocampos, Alexis Villalba, Lucas Monzón, Sebastián Maldonado; Lautaro Comas, Ángel Benítez, Sebastián Quintana, Jonathan Ramos; Marcelo Pérez y Walter González.

La formación de Cerro Porteño vs. Sportivo Luqueño en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Blas Riveros; Édgar Páez, Jorge Morel, Fabrizio Peralta, Cecilio Domínguez; Luis Amarilla y Jonatan Torres.