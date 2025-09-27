Cerro Porteño: Los convocados con varios retornos y ausencias

Cerro Porteño disputa hoy un partido clave por la fecha 14 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón enfrenta a Sportivo Luqueño en el día después del empate de Guaraní en el Martín Torres. El Azulgrana tiene la oportunidad de descontar puntos al líder y en un momento muy oportuno, Jorge Achucarro recuperó a tres titulares.

Lea más: A qué hora juega hoy Luqueño vs. Cerro y dónde ver en vivo

En el último encuentro como interino antes de la asunción de Jorge Bava, quien presenció el viernes el entrenamiento del plantel, Achucarro tiene a disposición a Robert Piris da Motta, Federico Carrizo e Ignacio Aliseda. Aunque están están recuperados de sus respectivas lesiones, el DT inicia el duelo frente al Chanchón con los tres en el banco de suplentes.

Y así como apostó en el 2-0 sobre Sportivo Ameliano por Édgar Páez, quien es nuevamente titular, convocó a otro juvenil: Mauricio de Carvalho. Por su lado, continúan al margen Juan Manuel Iturbe y Sergio Araújo, mientras que Gastón Giménez resintió una lesión muscular en la sesión del jueves y también está descartado para la visita a los luqueños en Itauguá.

Cerro Porteño: Los convocados vs. Sportivo Luqueño

Alexis Martín Arias

Fabricio Domínguez

Jorge Morel

Federico Carrizo

Luis Amarilla

Cecilio Domínguez

Antonino Martínez

Blas Riveros

Fabrizio Peralta

Bruno Valdez

Carlos Franco

Wilder Viera

Matías Pérez

Gustavo Velázquez

Édgar Páez

Roberto Jr. Fernández

Robert Piris da Motta

Jonatan Torres

Tobías Portillo

Ignacio Aliseda

Rodrigo Gómez

Carlos Zárate

Aarón Bobadilla

Mauricio de Carvalho