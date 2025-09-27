Nacional 3-Libertad 1: Lluvia de goles

El Tricolor, práctico y contundente

Con los incesantes truenos y la posterior copiosa lluvia como prólogo, arrancó el duelo entre Nacional y Libertad en La Visera, en cuyo inicio el equipo anfitrión demostró mayor agresividad a la hora de atacar y buscar desnivelar el marcador.

Con buenas conexiones por las bandas, tanto por derecha con Orlando Gaona Lugo; como por izquierda con el juvenil Mauricio Cabrera, el local desbordó y centró a diestra y siniestra atacando el área visitante, y producto de esa efectiva estrategia, tempraneramente, a los 7’, Ignacio Bailone marcó el primer gol, pero a instancias del VAR el juez Blas Romero anuló el mismo a raíz de una falta cometida por Juan Fernando Alfaro sobre el arquero Martín Silva.

Con el mismo guion la Academia siguió insistiendo y a los 26’, con Cabrera nuevamente como protagonista por su lado, este ensayó un centro que fue disputado arriba por Carlos Arrúa y de atropellada Gaona Lugo empujó la pelota al fondo del arco para poner el 1-0 provisorio.

En otra jugada calcada, esta vez por la derecha, Gaona Lugo cargó, Bailone la peleó también arriba, y a los 29’ Arrúa le pegó al balón para ampliar la diferencia a dos goles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea además: Jornada sabatina con grandes partidos

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El gumarelo reaccionó y descontó a los 35’, tras un contragolpe iniciado por Iván Franco y culminado por Hugo Fernández, quien de izquierda definió sobre la humanidad de Gerardo Ortiz, y con el 2-1 fueron al descanso.

La etapa complementaria comenzó con los mismos argumentos de parte de Nacional, que amplió el marcador a 3-1, a los 6’, luego de una extraordinaria jugada que terminó con un zurzado de Arrúa.

El conjunto tricolor, práctico y contundente, volvió a anotar tras un centro, a los 11’, por intermedio otra vez de Bailone, pero el tanto fue nuevamente invalidado por el VAR, por posición adelantada.

Libertad, que perdió a un jugador, no encontró nunca su juego para remontarlo, y la cifra final fue de 3-1.

Orlando Gaona Lugo: “Todos estuvimos muy bien”

El experimentado extremo derecho de Nacional Orlando Gaona Lugo, de 35 años, al finalizar el encuentro destacó el buen trabajo que realizó su equipo ante Libertad y valoró los tres puntos que consiguieron en condición de local.

“Teníamos la necesidad de lavarnos la cara después de lo que fue el partido pasado. Creo que hicimos un partido correcto y dejamos los tres puntos en casa, que es lo mas importante”, acotó el extremo tricolor.

“Al principio se largó a llover fuerte y dificultó un poco el juego. Por suerte pudimos realizar el juego que veníamos haciendo y creo que todo salió redondo hoy. Es lo que entrenamos, salir rápido ya que tenemos jugadores rápidos”, agregó.

“Es difícil encontrar una figura en el equipo, porque en líneas generales todos estuvimos muy bien. Ese es el camino y la idea. Ahora hay que sostener así las últimas ocho fechas que quedan”, concluyó el jugador.