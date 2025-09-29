A qué hora juega Tembetary vs. Olimpia y dónde ver hoy en vivo

Atlético Tembetary y Olimpia disputan hoy la fecha 14 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Rojiverde de Luis Fernando Escobar y el Decano de Éver Hugo Almeida juegan a las 19:30, hora de Paraguay, en el estadio Luis Alfonso Giagni de la ciudad de Villa Elisa. Conduce Derlis Benítez con VAR de Mario Díaz de Vivar. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Lea más: Olimpia, por la victoria en la revancha ante Atlético Tembetary

Atlético Tembetary vs. Olimpia: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 19:30 horas

Argentina: 19:30 horas

Brasil: 19:30 horas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uruguay: 19:30 horas

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Chile: 19:30 horas

Ecuador: 17:30 horas

Colombia: 17:30 horas

Perú: 17:30 horas

Venezuela: 18:30 horas

Bolivia: 18:30 horas

El Salvador: 16:30 horas

México: 16:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas

Estados Unidos - Este: 17:30 horas

Inglaterra: 23:30 horas

España: 00:30 horas

Bélgica: 00:30 horas

Marruecos: 00:30 horas

Sudáfrica: 00:30 horas

Atlético Tembetary vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Atlético Tembetary vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.