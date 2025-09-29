Olimpia, por la victoria en la revancha ante Atlético Tembetary

Olimpia enfrenta nuevamente a Atlético Tembetary: Cinco días después del cruce en los octavos de final de la Copa Paraguay, el Rojiverde y el Decano juegan por la fecha 14 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El partido empieza a las 19:30, hora de Paraguay, en el Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa. Conduce Derlis Benítez con VAR de Mario Díaz de Vivar.

Atlético Tembetary, condenado al descenso

Atlético Tembetary está prácticamente condenado a la División Intermedia. El Rojiverde de Luis Fernando Escobar, que eliminó por penales (4-2 tras el 2-2 en los 90 minutos) al Franjeado del certamen nacional, disputa la última parte de la temporada con el propósito de sumar la mayor cantidad de puntos y despedir con honores la estadía en la Primera División de Paraguay.

Olimpia: la mala racha y asegurar una copa

Olimpia está obligado a retornar al triunfo para no comprometer la clasificación a una copa internacional. Sin la Copa Paraguay 2025 para acceder a la Copa Libertadores 2026, el Decano de Ever Hugo Almeida quiere asegurar el puesto a Copa Sudamericana 2026, que está en riesgo por la mala racha en el campeonato, en el que suma 3 juegos seguidos sin ganar.

La formación de Atlético Tembetary vs. Olimpia en la Primera División de Paraguay

Tomás Canteros; Víctor Barrios, Nicolás Marotta, Sebastián Olmedo, Wildo Alonso; Bruno Pereira, José Díaz, Rodrigo Rojas, William Candia, Francisco Esteche; Paul Charpentier.

La formación de Olimpia vs. Atlético Tembetary en la Primera División de Paraguay

Gastón Olveria; Lucas Morales, Gustavo Vargas, Junior Barreto, Alexis Cantero; Rodney Redes, Alex Franco, Javier Domínguez, Junior Gamarra; Ricardo Benítez y Carlos Sebastián Ferreira.