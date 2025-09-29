Copa Paraguay: Primer campeón contra el más ganador

El estadio del Deportivo Capiatá albergará el miércoles, a partir de las 19:00, el duelo entre el primer ganador del certamen, Guaraní (monarca en 2018) con el más ganador, Libertad (en 2019, 2023 y 2024), en un choque con pronóstico reservado.

Los aurinegros llegan motivados, al ser líderes del campeonato Clausura, mientras que los albinegros se encuentran golpeados, aunque tienen la jerarquía suficiente para salir adelante.

El ganador de este aguardado enfrentamiento lidiará en cuartos de final con River Plate, que dejó fuera de competencia a Resistencia, a través de los penales.

En el choque de primer turno del día, 12 de Octubre de Itauguá, único club de la Primera B en carrera, lidiará con Tacuary, en el Independiente de Campo Grande, a las 16:30.

El jueves chocarán Sportivo Trinidense y Nacional, en el Gunther Vogel de San Lorenzo, a las 19:00. El clasificado lidiará en cuartos con “12” o Tacuary.

El último enfrentamiento de octavos será animado por Cerro Porteño y Sol de América. Este juego fue reprogramado para el martes 7 de octubre, en el Luis Salinas de Itauguá, a las 19:00, luego de la finalización de la División Intermedia, en la que compiten los danzarines.

El primer cruce definido para la siguiente instancia es Tembetary-2 de Mayo. Los nómadas vienen de brindar una gran sorpresa al eliminar a Olimpia, mientras que el Gallo norteño dejó fuera de carrera al Minga Guazú.