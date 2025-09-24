Olimpia dice adiós a su “gran objetivo”

Como gran conocedor de las series mata-mata, el entrenador Luis Escobar, quien ya metió dos semifinales cuando el club nómada militaba en la Primera B, planteó un esquema diseñado para dañar por los costados, facilitado por el sistema de línea de tres de Olimpia, que no ensanchaba el juego, sino que jugaba a la segunda pelota, una incoherencia entre lo planeado y lo ejecutado.

El “Rojiverde” inauguró el marcador en los primeros compases del juego, con el tanto originado mediante un desborde de Gómez, quien metió el centro rasante, que no pudo conectar en el primer poste Charpentier, pero su movimiento sirvió de cortina a Esteche, quien con su control hizo pasar de largo a Vargas y Verza para luego definir con el arco en blanco.

Antes de llegar a la media hora Tembetary duplicó la diferencia con la anotación que nació en un pase profundo de Esteche que dejó de cara al gol a Charpentier, y este con una definición sutil al costado izquierdo de Verza envió el balón al fondo de la red.

Un minuto después Franco se soltó para recibir por derecha el pase de Gustavo Vargas y luego meter el centro al área que tuvo el cabezazo colocado de Sebas Ferreira para el descuento. Antes del cierre de la primera mitad, el Franjeado llegó a la paridad con la tijera de Héctor David Martínez, luego de una sucesión de rebotes que no pudo despejar la defensa nómada.

La complementaria fue de ida y vuelta, donde los porteros fueron los responsables de dirigir la definición a los penales, donde sobresalió la figura de Canteros, quien le tapó sus ejecuciones a Carlos Sebastián Ferreira y al capitán Richard Ortiz, para que el “Rojiverde” se instale en los cuartos de final, instancia en la que aguarda por Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero o Deportivo Minga Guazú (UFI).