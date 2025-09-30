Exfutbolista de Olimpia es seleccionador interino de Venezuela

La designación de Oswaldo Vizcarrondo como seleccionador provisorio de Venezuela se da tres semanas después de la salida del argentino Fernando “Bocha” Batista, que fracasó en la clasificatoria mundialista.

Nacido en Caracas y formado como técnico en Francia, donde vistió como jugador las camisetas del Nantes y el Troyes, Vizcarrondo, de 41 años, salta a dirigir la selección nacional siendo el actual entrenador de la Sub 20 y la Sub 17.

Su nombramiento se da luego de que la FVF despidiera a Batista y a todo su equipo tras el fracaso de Venezuela en su intento de clasificar al Mundial de Norteamérica 2026.

“Oswaldo Vizcarrondo será el director técnico interino de La Vinotinto para los amistosos de la fecha FIFA de octubre ante Argentina y Belice” que se jugarán el 10 y 14 de octubre en Estados Unidos, dijo en un comunicado la FVF.

Vizcarrondo, que desde 2004 jugó 83 partidos con la Vinotinto, estará acompañado del entrenador del Caracas, Fernando Aristeguieta, y de Mario Rondón, asistente técnico de la Sub 17.

“Finalizados los compromisos Vizcarrondo continuará al mando de la Vinotinto Sub 17, enfocando su preparación para el Mundial de Qatar de la categoría” , añadió la Federación.

Venezuela perdió el pasado 9 de septiembre la posibilidad de avanzar al repechaje intercontinental para clasificarse a su primer Mundial, luego de caer en casa ante Colombia por una goleada 6-3. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió entonces “una reestructuración del cuerpo técnico”. AFP