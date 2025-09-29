Mundial FIFA Sub 20-Chile 2025: Victoria de Francia

Anthony Fabien Bermont abrió el marcador a favor de Francia al minuto 25. En empate transitorio llegó a través del cobro de una falta penal, que Jody Lee Ahshene lo transformó en gol cuando transcurrían 33 minutos de juego.

El seleccionado francés encontró el triunfo al minuto 80, con Lucas Michel como autor del gol. En los diez minutos finales, los sudafricanos intentaron llegar nuevamente al empate, pero ya no lo consiguieron.

En el segundo turno, Estados Unidos y Nueva Celedonia completaban la primera ronda del Grupo E.

Noruega vence a Nigeria

En la apertura del Grupo F, Noruega se impuso por la mínima diferencia a Nigeria (1-0), en la serie donde más tarde se enfrentaron Colombia con Arabia Saudita.

El gol del seleccionado noruego llegó a través del cobro de un tiro penal, que Rasmus Holten lo concretó, a los nueve minutos.

El VAR tuvo gran incidencia en este juego, con el penal para Noruega tras revisión del vídeo arbitraje y también el VAR negó dos posibles penales a Nigeria. En el Grupo C, México y Brasil empataron 2-2 y en el D, Argentina venció 3-1 a Cuba; ambos el domingo.

Posiciones: Grupo A: Japón y Chile 3 puntos; Nueva Zelanda y Egipto 0; Grupo B: Paraguay y Ucrania 3; Corea del Sur y Panamá 0; Grupo C: Marruecos 3, México y Brasil 1, España 0; Grupo D: Argentina e Italia 3, Australia y Cuba 0.