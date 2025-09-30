Vélez se recupera y gana en el torneo Clausura argentino

En el estadio José Amalfitani, Vélez Sarsfield volvía a la acción después de caer frente a Racing en los cuartos de final de la Copa Libertadores, y el comienzo no podía ser peor: Mateo Bajamich (14’) aprovechó un blooper de la defensa local para poner en ventaja al Decano tucumano, Atlético Tucumán.

Pero, con paciencia, el equipo del “Mellizo” Guillermo Barros Schelotto se recompuso y lo dio vuelta en una ráfaga con sendos goles del artillero Braian Romero (35’ y 38’).

En la segunda mitad, Vélez podría haber aumentado, pero recién encontró la tranquilidad en tiempo de descuento, cuando el chileno Diego Valdés (94) recibió a espaldas de los centrales y se fue solo por el medio para definir con un toque esquinado ante la salida del portero Mansilla.

Con 21 puntos, Vélez quedó segundo en el Grupo B apenas por debajo de Riestra (22) , al que visitará la próxima fecha en el Guillermo Laza, donde el Malevo suma 25 encuentros sin perder. Además, Barracas Central y Belgrano empataron 1-1, en un duelo en el que el uruguayo Jhonatan Candia (16’) puso en ventaja al Guapo, pero Franco Jara (49’) señaló la igualdad para los Piratas cordobeses, luego de la polémica por un gol anulado previamente a instancias del VAR por una infracción en ataque. AFP